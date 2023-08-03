Южная Корея рассматривает возможность участвовать в консультациях по Украине в Джидде

Южная Корея может направить своего представителя на консультации по Украине, которые должны состояться в Саудовской Аравии на этой неделе. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на правительственные источники.

Уточняется, что Сеул может направить в Джидду представителя управления нацбезопасности администрации южнокорейского лидера. Как отмечает агентство, это может показывать увеличение интереса Южной Кореи в решении конфликта на Украине.

Накануне экс-разведчик США Скотт Риттер заявлял, что на мирных переговорах в Саудовской Аравии западные страны вынудят президента Украины Владимира Зеленского отказаться от всех требований к России.

В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что встреча, которую Украина и Запад инициируют в Саудовской Аравии по «формуле мира» Зеленского, является обманом.

29 июля газета The Wall Street Journal сообщала, что Саудовская Аравия планирует провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине. Издание отмечало, что на переговоры пригласили представителей около 30 стран, однако России в их числе нет.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.