Зеленский во время поездки в Закарпатскую область встретился с венграми

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Закарпатскую область встретился с представителями венгерской общины. Об этом глава страны заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Завершаем день в Береговом. Встречи с представителями венгерской общины Украины», — заявил Зеленский.

Также украинский лидер заявил, что в ходе визита в регион он провел совещание по поводу социальной ситуации и безопасности в регионе.

По словам президента, Закарпатье станет одним из локомотивов экономического и социального роста страны. Зеленский отметил, что в регионе стартовала разработка месторождения соли, которое обеспечит всю Украину технической и пищевой солью.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит евроинтеграцию Украины, пока она не решит проблему с правами нацменьшинств в Закарпатье.

Также глава венгерского МИД заявлял, что власти Венгрии выступают за равные условия для всех государств, которые желают стать частью Евросоюза, и выступают против ускоренного рассмотрения заявки Украины в ЕС.

Ранее в Еврокомиссии призвали Венгрию объяснить участие в освобождении украинских военнопленных в РФ.