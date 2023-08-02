В Кремле уверены, что противоречия между Украиной и Польшей будут только расти

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал прогноз, что противоречия между Украиной и Польшей будут нарастать, передает ТАСС.

По мнению представителя Кремля, представители Польши имеют много претензий к Украине, и разные исторические события между этими странами наложили глубокий отпечаток на их современные взаимоотношения.

«Поэтому там очень много противоречий, и эти противоречия будут только расти», — сказал Песков.

1 августа в МИД Украины вызвали посла Варшавы Цихоцкого после слов министра канцелярии президента Польши о неблагодарности Киева за оказанную помощь. На Украине сочли его заявление неприемлемым и не соответствующим действительности. Польша не первая страна, которая призвала Украину быть более признательной за поддержку. «Газета.Ru» разбиралась, к чему могут привести постоянные просьбы Зеленского об оружии, истребителях и деньгах.

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что важно не позволить «политическим мгновениям» испортить отношения Украины и Польши.

Ранее в Польше констатировали ухудшение отношений с Украиной.