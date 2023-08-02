В России заявили о невозможности полноценного расширения БРИКС

Полноценное расширение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) невозможно, поскольку участники объединения не смогли договориться на этот счет. Об этом заявил востоковед, профессор Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Александр Лукин в беседе с НСН.

Эксперт отметил, что изначально БРИКС не подразумевало членства большого количества стран.

«Даже если одна страна будет против, расширения не будет. То есть сейчас это невозможно», — подчеркнул Лукин.

По его словам, многие страны хотят стать частью объединения из-за его престижа. Но, если принять в БРИКС 25-30 государств, которые хотят в него вступить, то это уже будет совсем другая организация, аналог ООН.

Эксперт отметил, что БРИКС может пойти на неполное членство партнеров, например, может привлечь страны как официальных наблюдателей союза. В настоящее время объединение включает в себя страны из «большой двадцатки», которые представляют интересы незападного мира.

На этой неделе Боливия официально заявила о желании вступить в БРИКС. Как сообщала «Москва 24», об этом официально уведомил страны организации президент Боливии Луис Арсе.

Ранее был назван основной противник расширения БРИКС.