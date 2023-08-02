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В Кремле не стали комментировать обвинения в отношении Трампа

Песков заявил, что обвинениями в отношении Трампа должны заниматься американцы

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос обвинений в отношении экс-главы США Дональда Трампа не стоит на повестке дня в Кремле.

По словам Пескова, в Москве считают, что данным вопросом должны заниматься американцы.

До этого государственный прокурор США Джек Смит предъявил бывшему президенту США Дональду Трампу новое обвинение по делу о попытке изменить итоги выборов 2020 года посредством штурма Капитолия.

По данным агентства Reuters, обвинительный акт в отношении Трампа включает четыре пункта. Бывшего президента США обвиняют в сговорах с целью обмана правительства и следствия, препятствовании расследованию, а также нарушении прав избирателей на честные выборы.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования против него политическим преследованием со стороны администрации его преемника Джо Байдена.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказывал мнение, что Трампа попытаются осудить его политические оппоненты.

Ранее Трамп сообщил, что против него готовят дело о попытке помешать приходу к власти Джо Байдена.

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