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Россиянам не запретят использовать гаджеты Apple

Депутат Хинштейн: вопрос о запрете гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит

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Mark Lennihan/AP

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн на фоне анонсированной проверки Роскомнадзором техники компании Apple заявил в Telegram-канале, что рядовым россиянам не запретят использовать гаджеты данного бренда.

Он выразил мнение, что проверка защищенности этих устройств от слежки — «мера необходимая и актуальная».

«А со шпионским ПО у Apple есть проблемы, как мы помним. ФСБ России ранее сообщала о вскрытии разведывательной акции США через программу-вирус на iPhone. Заражению подверглись несколько тысяч смартфонов. Но повторю, что вопрос о запрете использования гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит», — написал депутат.

До этого стало известно, что Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственный Роскомнадзору) организовал закупку 54 мобильных устройств зарубежных производителей на 2,3 млн руб., в том числе смартфонов iPhone и планшетов iPad от Apple, с целью проверки их защищенности.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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