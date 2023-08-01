В Правительстве РФ сообщили об открытии посольств в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о возобновлении в 2023 году деятельности российских посольств в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что российские дипмиссии будут открыты в столице Буркина-Фасо — Уагадугу, а также в столице Экваториальной Гвинеи — Малабо. Штатную численность работников посольств установит Министерство иностранных дел России.

29 июля президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявлял, что народ его страны поддерживает Российскую Федерацию, которая в настоящее время проводит специальную военную операцию на Украине.

До этого посол России в Кот-д'Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо Алексей Салтыков говорил, что Российская Федерация продолжает активно работать над открытием посольства в Буркина-Фасо, это соответствует стратегическому курсу Москвы.

Ранее Путин написал статью об Африке.