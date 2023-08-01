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В Совфеде прокомментировали заявление ЕС действиях России на СВО

Сенатор Косачев: РФ не будет учитывать мнение ЕС при определении действий в СВО

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Sputnik на русском/YouTube

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что РФ не станет учитывать мнение ЕС в своих действиях в ходе спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что таким образом Косачев отреагировал на заявление представителя евродипломатии Набилы Массрали о том, что российская сторона не должна брать курс на эскалацию боевых действий на Украине после атаки дронов на Москву.

«Нет ни малейшего сомнения, что при определении любых последующих российских действий в складывающейся ситуации мнение Евросоюза будет учитываться в последнюю очередь, то есть — никак», — сказал он.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировать, почему украинские беспилотники дважды за несколько дней попали в одну и ту же точку в «Москве-сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 1 августа несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами противовоздушной обороны. Один дрон долетел до той же башни в «Москва-Сити», что и при предыдущей атаке.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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