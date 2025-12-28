Дед Мороз рассказал, сколько писем получает в день

Дед Мороз каждый день получает до 10 тысяч писем

Дед Мороз каждый получает до 10 тысяч писем от взрослых и детей. Чем ближе к Новому году, тем писем больше. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«В день приходит от 300 до 10 тысяч. Ближе к Новому году писем побольше. Потом каждый желающий может отправить еще мне письмо», — сказал он.

Всего открыто более 300 почтовых ящиков в 100 городах России и каждый может написать письмо, которое придет в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге Вологодской области.

До этого Дед Мороз в интервью сообщил, что российские дети перестали просить в подарок игрушку Лабубу. По его словам, эта игрушка пользовалась спросом у детей в прошлом году и в первой половине 2025 года, однако позже ее популярность резко снизилась.

Он также рассказал, что на Новый год мужчины чаще всего просят большую зарплату и карьерный рост. В списке их новогодних желаний также есть автомобиль.

Ранее психолог объяснила, стоит ли говорить ребенку, что Деда Мороза не существует.