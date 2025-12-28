Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по голам с учетом плей-офф в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 28 декабря «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в овертайме, встреча завершилась со счетом 4:3. Овечкин в этом матче забросил шайбу и отдал результативную передачу. В текущем сезоне на счету Овечкина 15 голов.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по этому показателю до 27 шайб — 989 (912+77) против 1016 (894+122).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

