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Казахстан отказался экстрадировать в США россиянина Кислицина

Генконсульство РФ: Казахстан отказался экстрадировать в США россиянина Кислицина

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Консул-советник генконсульства России в Алма-Ате Артем Оганов заявил, что Казахстан отказался экстрадировать задержанного в стране россиянина Никиту Кислицина и дал согласие на его экстрадицию в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Казахстан отказал в американском запросе и дал согласие на запрос российский», — сказал Оганов.

До этого Оганов заявлял, что задержанный в Алма-Ате по запросу США гражданин России, глава департамента компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB), экс-главред журнала «Хакер» Никита Кислицин не имеет претензий ни к полиции Казахстана, ни к сотрудникам СИЗО.

Кроме того, консул-советник утверждал, что срок давности по преступлению, которое США вменяют Кислицыну, уже истек. По его словам, Казахстан предполагал, что выдача могла состояться только в том случае, если по какому-либо преступлению, совершенному за рубежом, не истек срок давности.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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