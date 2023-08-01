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Представители бизнеса Нигера встретились с главой мятежников

Представители бизнеса и религиозные лидеры Нигера встретились с мятежниками

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ORTN/Reuters

По информации, полученной от Нигерского агентства печати (ANP), лидер мятежников в Нигере бригадный генерал Абдурахман Тчиани провел встречи с представителями бизнеса и религиозными лидерами страны.

31 июля 2023 года председатель Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани встретился с экономическими субъектами Нигера, включая торговую палату. Согласно информации, эти встречи проходили за закрытыми дверями, и после их завершения не было сообщений для прессы.

Также генерал Тчиани ранее провел встречи с религиозными лидерами и традиционными вождями страны. Подробности этих встреч также не были сообщены публично.

Информация о встречах генерала Тчиани с представителями бизнеса и религиозными лидерами свидетельствует о его стремлении установить контакты и обсудить важные вопросы с различными секторами общества в Нигере.

Ранее президента Нигера Базума и его жену задержала собственная охрана.

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