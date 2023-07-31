Патрушев заявил, что Финляндия сознательно идет на конфронтацию с Россией

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Финляндия не усвоила уроки прошлого и осознанно под руководством США идет на конфронтацию с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

«В настоящее время политика финского руководства, подогреваемая их кураторами из Вашингтона, разрушает установившиеся после разгрома фашистской Германии добрососедские российско-финляндские отношения», — заявил он.

По его словам, ультраправые организации Финляндии требуют возвращения территорий, потерянных в результате Второй мировой войны.

«Видимо, уроки недавнего прошлого не усвоены», — добавил Патрушев.

По его словам, после победы РФ «в специальной военной операции все вернется на круги своя».

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что с 1 августа прекратится прием заявлений на выдачу финских виз в Санкт-Петербурге. C 1 сентября посольство в Москве будет единственной организацией, которая будет работать с иммиграционными и визовыми вопросами.

Ранее Финляндия приняла решение отозвать согласие на работу генерального консульства России в Турку с 1 октября 2023 года.