Кремль отреагировал на намерение Саудовской Аравии провести мирные переговоры с Украиной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что в Кремле будут следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине.

Он отметил, что России необходимо понять, какие цели у этого мероприятия.

«Безусловно, Россия будет следить за этой встречей. Предстоит понять до конца, какие цели ставятся, и о чем планируют организаторы вести речь», — сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что российская сторона положительно относится к любым попыткам способствовать мирному урегулированию конфликта.

29 июля американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия планирует провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине. Издание отмечало, что на переговоры пригласили представителей около 30 государств, но в их числе нет России.

30 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры между Киевом и Вашингтоном по гарантиям безопасности могут начаться уже на предстоящей неделе. Как пишет «Москва 24», гарантии безопасности будут включать некие обязательства для партнеров Украины в вопросах предоставления ей военной и финансовой помощи, а также санкций.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.