В Совфеде заявили, что США могут усилить эскалацию украинского конфликта во время выборов

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что ради получения голосов на президентских выборов 2024 года в США могут пойти на усиление эскалации украинского конфликта. Об этом он рассказал в интервью сайту «Аргументы и факты».

По его словам, американцы без стеснения используют внешнюю политику в интересах своей межпартийной борьбы, что является очень опасным. Косачев считает, что велик риск того, что партии США для увеличения своей популярности могут сознательно обострить ситуацию на Украине. На взгляд политика, по мере приближения президентских выборов в США непредсказуемость поведения американцев будет возрастать.

Косачев выразил мнение, что эскалация военного конфликта с дальнейшим применением более тяжелых видов вооружений может привести к возрастанию риска применения ядерного оружия. Он подчеркнул, что пока к этому порогу не подошли вплотную, но существует опасность приближения к нему.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус заявил, что американские власти продолжат усиливать и вводить новые санкции в отношении России из-за ее действий на Украине столько, сколько потребуется.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что обучение пилотов ВСУ управлению американскими истребителями F-16 начнется в августе. Обучение пилотов займет по меньшей мере шесть месяцев, отмечают «Известия».