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Турция ждет от Швеции действий по недопущению осквернения Корана

Турция ждет от Швеции конкретных действий по недопущению осквернения Корана

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Ahmed Saad/Reuters

Руководитель Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим шведским коллегой Тобиасов Билльстрёмом, в рамках которого заявил, что Анкара ждет от Стокгольма конкретных шагов по недопущению акций, направленных на осквернение священного для мусульман Корана. Об этом сообщает ТАСС.

«Было подчеркнуто, что продолжение подобных акций под прикрытием свободы волеизъявления является недопустимым, и отмечено, что от правительства Швеции ожидают конкретных шагов по их недопущению в дальнейшем», —говорится в заявлении МИД Турции.

Там подчеркнули, что руководители внешнеполитических ведомств обсудили вопрос членства Швеции в Североатлантическом альянсе. В Анкаре ранее неоднократно заявляли, что ждут от Стокгольма выполнения обязательств по борьбе с терроризмом, что предусмотрено подписанным странами меморандумом.

До этого президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что парламент страны рассмотрит заявку Швеции на вступление в НАТО в октябре.

Накануне Эрдоган заявил, позитивное решение будет принято в зависимости от действий Стокгольма по достигнутым с Анкарой соглашениям, которые предполагают усиление борьбы с терроризмом.

В Госдуме не восприняли всерьез слова главы министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом, сообщили «Известия».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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