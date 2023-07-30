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Песков ответил на вопрос о послании Путина Ким Чен Ыну

Песков заявил, что Путин отправил лидеру КНДР Ким Чен Ыну личное послание

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РИА Новости/AP

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал раскрывать, что было в послании президента России Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которое передал глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в ходе визита в Северную Корею. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это было личное послание», — сказал Песков журналисту агентства, отвечая на вопрос о содержании послания.

27 июля Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму с поздравлением в победе в Корейской войне 1950 — 1953 годов. Российский лидер впервые поздравил Пхеньян с этим праздником. В письме Путин призвал беречь и приумножать «славные традиции дружбы, добрососедства и взаимовыручки», а также продолжать противостоять коллективному Западу.

Ранее стало известно, что глава МО Шойгу во время прошедшей 26 июля в Пхеньяне встречи с Ким Чен Ыном передал ему личное послание от российского президента.

Как передавало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), северокорейский лидер выразил благодарность за переданное послание. Также сообщалось, что министр обороны России и Ким Чен Ын обменялись подарками.

Вечером 25 июля Шойгу прилетел в КНДР. Зарубежные аналитики полагают, что основная цель визита заключалась в переговорах о поставках северокорейского вооружения и военной техники в Россию. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок проанализировал, какое оружие Пхеньян может передать Москве.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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