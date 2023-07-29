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В Белоруссии заявили, что члены ООН устали от обсуждения темы Украины

Постпред Белоруссии Рыбаков: у членов ООН есть усталость от обсуждения темы Украины

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МИД Республики Беларусь

Постоянный представитель Белоруссии при Организации Объединенных Наций Валентин Рыбаков заявил в беседе с телеканалом «Беларусь 1», что у некоторых стран-членов ООН есть определенная усталость от обсуждения темы Украины.

Он обратил внимание, что происходящие в регионе события «диктуют во многом повестку дня». Вместе с тем постпред указал, что украинский конфликт «при всей его трагичности» является не единственным в мире.

«Таких конфликтов масса в мире. Есть ли определенная усталость у государств-членов? Да, разумеется. От этой ситуации», — сказал дипломат.

Он также заявил, что сам по себе секретариат ООН не может определять «любимчиков» или «нелюбимчиков» среди государств – это мнения и позиции стран-членов всемирной организации. В то же время Рыбаков отметил, что в последнее время представители даже высшего руководства ООН, секретариата, занимают ту или иную сторону в каком-то вопросе или конфликте, что не является нормальным, поскольку они должны быть беспристрастными.

Постпред добавил, что есть ряд мирных инициатив для урегулирования украинского конфликта. По его мнению, если между Россией и «большим Западом» будет достигнута договоренность, то этот конфликт можно будет «очень быстро остановить».

В июне обозреватель издания The American Conservative Дуга Бэндоу выразил мнение, что европейцы уже устали от финансирования Украины и не будут за нее сражаться в случае реальной войны с Российской Федерацией.

Ранее сообщалось о новом мирном плане по Украине.

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