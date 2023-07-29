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Вучич объяснил введение санкций США против главы спецслужбы Сербии

Вучич: США ввели санкции против главы спецслужбы Сербии как предупреждение Белграду

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США ввели санкции против главы спецслужбы Сербии Александра Вулина в качестве предупреждения Белграду. Об этом он сообщил в эфире TV Prva.

По словам Вучича, власти США требовали от руководства страны поддержать ограничительные меры Запада против России, но он «промолчал», после чего были введены санкции против Вулина.

Ранее Вучич заявил, что ожидает перемирия между Россией и Украиной в марте-апреле 2024 года.

По его словам, ни Россия и ее союзники, ни Украина и Запад не захотят проиграть в этом конфликте, поскольку «тем самым проиграла бы Америка и ЕС, то есть НАТО, коллективный Запад».

Вучич назвал происходящее на Украине конфликтом «на истощение», из-за чего все страдает.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил шансы ВСУ после передачи истребителей F-16, сообщили «Известия».

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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