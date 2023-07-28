Глава Африканского союза призвал добиться прекращения огня на Украине

Президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил о необходимости добиться прекращения огня на Украине. Об этом он сказал в ходе итогового заявления саммита Россия — Африка, передает РИА Новости.

Как отметил Ассумани, президент Российской Федерации Владимир Путин продемонстрировал готовность РФ помочь странам Африки в сфере поставки зерновых.

«Да, это важно, но этого может быть не совсем достаточно: нужно, чтобы мы добились прекращения огня (на Украине)», — заявил он.

Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

До этого президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса перечислил 10 основных составляющих мирного плана, предложенного африканскими странами, в ходе пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось о новом мирном плане по Украине.