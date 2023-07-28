Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин обсудит с лидерами африканских стран ситуацию на Украине

Президент Путин 28 июля обсудит с лидерами стран Африки ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин сообщил, что вечером в пятницу, 28 июля, он обсудит с лидерами стран Африки ситуацию вокруг Украины. Соответствующее заявление он сделал на саммите Россия — Африка, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, эта тема будет обсуждаться с заинтересованными африканскими государствами.

«Создается целый ряд двусторонних контактов с африканскими лидерами», — продолжил он.

Также Путин указал, что удовлетворен тем, что основные мероприятия официальной программы этого саммита прошли «в конструктивной дружеской атмосфере» и весьма результативно.

«Это касается экономического и гуманитарного форума, и самих заседаний саммита, и специальной встречи с руководителями африканских региональных организаций», —
отметил он.

Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

До этого президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса перечислил 10 основных составляющих мирного плана, предложенного африканскими странами, в ходе пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее Путин написал статью об Африке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях