Путин обсудит с лидерами африканских стран ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин сообщил, что вечером в пятницу, 28 июля, он обсудит с лидерами стран Африки ситуацию вокруг Украины. Соответствующее заявление он сделал на саммите Россия — Африка, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, эта тема будет обсуждаться с заинтересованными африканскими государствами.

«Создается целый ряд двусторонних контактов с африканскими лидерами», — продолжил он.

Также Путин указал, что удовлетворен тем, что основные мероприятия официальной программы этого саммита прошли «в конструктивной дружеской атмосфере» и весьма результативно.

«Это касается экономического и гуманитарного форума, и самих заседаний саммита, и специальной встречи с руководителями африканских региональных организаций», —

отметил он.

Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

До этого президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса перечислил 10 основных составляющих мирного плана, предложенного африканскими странами, в ходе пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее Путин написал статью об Африке.