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Клишас заявил, что повышение возраста призыва разрушает общественный консенсус

Клишас воздержался при голосовании по закону о повышении призывного возраста

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Сенатор Андрей Клишас воздержался при голосовании по закону о повышении призывного возраста, сообщает ТАСС.

Он пояснил, что непродуманные инициативы подрывают доверие к законодательной власти.

«В обществе был консенсус по поводу призывного возраста — 18 лет. Этот консенсус разрушили и потом вернулись к тому, что есть», — сказал он.

Ранее Клишас заявил, что правки в закон о воинской службе, позволяющие призывникам пользоваться услугами юристов, будут внесены осенью.

Сенатор указал, что он лично внесет поправку, согласно которой призывник будет иметь право пользоваться услугами юриста по соглашению. Клишас также выразил надежду, что поправка пройдет все стадии принятия еще до начала осеннего призыва.

До этого адвокат Сталина Гуревич раскритиковала поправку к закону «О воинской обязанности и военной службе».

Документ запрещает юристам представлять интересы граждан в военкоматах. Согласно предложенным изменениям, юристы и адвокаты («полномочные представители») не смогут подавать жалобы, вместо них это должен будет делать сам гражданин или «законный представитель».

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу

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