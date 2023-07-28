Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС может приостановить всю финансовую помощь Нигеру. Об этом сообщается в его заявлении, распространенном 28 июля в Брюсселе, передает Reuters.

По его словам, любое нарушение конституционного порядка будет иметь последствия для сотрудничества между ЕС и Нигером, включая немедленную приостановку всей бюджетной поддержки.

Ранее сообщалось, что в столице Нигера Ниамее после того, как власть в стране захватили военные мятежники, участники стихийного протеста разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей партии.

Сначала прохожие начали забрасывать камнями здание Партии за демократию и социализм Нигера (ПДСН) в центре Ниамея, когда функционеры проводили совещание по ситуации в стране после госпереворота.

Позже к беспорядкам подключились демонстранты, которые поддерживают мятежников, и толпа взяла здание штурмом. Здание было разграблено и подожжено, его тушили экстренные службы.

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.