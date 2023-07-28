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Совфед одобрил повышение максимального призывного возраста

Совфед одобрил закон о призыве с 18 до 30 лет

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Максим Блинов/РИА Новости

Совете Федерации одобрил поправку в законодательстве, устанавливающую новые границы призывного возраста — с 18 до 30 лет. Об этом сообщается на сайте Совета Федерации.

«Данное положение вступает в силу с 1 января 2024 года», — уточнил в ходе презентации законопроекта докладчик в Совфеде Сергей Мартынов.

При этом замглавы Минобороны Николай Панков пояснил, что те, кто будут зачислены в запас до 31 декабря 2023 года включительно, не будут подлежать призыву.

Соответствующие поправки будут внесены в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе».

Ранее сообщалось, что выезд за границу после внесения повестки в реестр врученных повесток будет запрещен.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в соответствии с принятым в апреле законом об электронных повестках электронные оповещения от военкоматов будут иметь равную юридическую силу с бумажными. Военнообязанные смогут получать электронные повестки через «Госуслуги» или в МФЦ, при этом сохраняются традиционные методы отправки повесток — через работодателя и по почте.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

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