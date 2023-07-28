В Грузии назвали провокацией РФ прибытие в Батуми лайнера из Сочи

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала российской провокацией прибытие в Батуми лайнера Astoria Grande из Сочи. Об этом глава государства написала в Twitter.

«Горжусь нашим народом, который мирно опротестовал последнюю российскую провокацию — посещение грузинского порта Батуми российским круизным лайнером», — отметила Зурабишвили.

Накануне в Грузии устроили акцию протеста перед лайнером из России. Тем не менее, около 800 российских туристов, прибывших на лайнере Astoria Grande, смогли посетить курортный город на Черном море и его экскурсионные объекты.

Лайнер по графику покинул порт Батуми и отправился дальше по маршруту. Об этом заявили в пресс-службе турецкой компании Miray Cruises, которая организует круиз.

В Грузии разразился скандал из-за судна с россиянами 27 июля.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.