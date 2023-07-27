Путин африканской поговоркой охарактеризовал свое видение отношений с Африкой

Президент России Владимир Путин охарактеризовал свое видение развития отношений с Африкой африканской поговоркой. Его слова на торжественном приеме в честь участников саммита Россия — Африка передает ТАСС.

«Многим в Африке известна поговорка: если хочешь идти быстро — иди один, если хочешь идти далеко — иди вместе», — сказал Путин.

Российские лидер отметил, что РФ и страны Африки действительно готовы «сообща, рука об руку» работать на перспективу, а также выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнерство.

Второй саммит и экономический форум «Россия – Африка» проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Организатором мероприятия выступает фонд «Росконгресс».

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявлял, что Африка является перспективным экономическим регионом, и если бы Россия использовала весь потенциал взаимной торговли, то объем африканского экспорта мог бы достигнуть 11 млрд рублей.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявлял, что Россия открыта к сотрудничеству со странами Африки в совместном создании спутников, сообщили «Известия».

Ранее Путин написал статью об Африке.