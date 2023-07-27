В Афросоюзе поддержали Россию в вопросе зерновой сделки

Президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что необходимо услышать претензии Российской Федерации к выполнению условий зерновой сделки, чтобы найти пути к решению этого вопроса. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что не должен говорить о том, права ли Россия или нет. Ассумни отметил, что Москва решила не продлевать сделку по собственным причинам, теперь необходимо услышать российскую сторону, чтобы двигаться вперед.

По его мнению, для достижения нового соглашения необходимо учитывать те факторы, которые «заставили Россию уйти». Он добавил, что планирует обсудить возвращение российской стороны в зерновую сделку с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита Россия — Африка.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что всемирная организация работает над возвращением на глобальные рынки продовольствия как с Украины, так и из России.

Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее Путин написал статью об Африке.