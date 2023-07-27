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На Украине переименуют все топонимы, связанные с РФ и СССР

Заработал закон о переименовании всех связанных с РФ топонимов на Украине

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Gleb Garanich/Reuters

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что на Украине заработал закон о переименовании всех связанных с РФ топонимов на Украине. Публикация размещена Креминем в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Закон «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизацию топонимов» был принят Верховной радой Украины 21 марта 2023 года. Топонимы требуется переименовать в течение полугода.

Органам местной власти и местного самоуправления будет необходимо в Раду предложения по переименованию населенных пунктов, названия которых связаны с РФ и СССР, например, Северодонецк, Арбузинка, Южноукраинск, Южное, Надеждовка, Луч.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм». Признаками «рашизма» названы милитаризм, сакрализация институтов государства, а также «возвеличивание России и россиян за счет насильственного угнетения и/или отрицания существования других народов».

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил шансы ВСУ после передачи истребителей F-16, сообщили «Известия».

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