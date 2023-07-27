Генсек ООН подтвердил приверженность выполнению меморандума с Россией

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил, что организация привержена выполнению меморандума с Россией. Об этом сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после встречи с Гутерришем в Риме на полях саммита ООН по продовольственным системам.

«Для нас важно, что генсек ООН подтвердил приверженность выполнению меморандума с РФ», — сказал российский дипломат и отметил, что РФ ценит усилия ООН, но в то же время ей нужны конкретные результаты.

По его словам, именно этим российская сторона будет руководствоваться в решении о возобновлении зерновой сделки, однако, пока таких результатов нет.

Вершинин добавил, что вопрос о аммиакопроводе, который обсуждался в течение всего года, в конечном итоге был закрыт «из-за террористических действий украинской стороны, подорвавшей его».

В Белом доме заявляли, что считают необходимым восстановить зерновую сделку. Как писали «Известия», пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов призвала восстановить черноморскую зерновую сделку, даже если Россия готова заместить поставки на мировой рынок украинского продовольствия.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море