Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Генсек ООН подтвердил приверженность выполнению меморандума с Россией

Вершинин: Генсек ООН Гутерриш подтвердил приверженность выполнению меморандума с РФ

close
100%
Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил, что организация привержена выполнению меморандума с Россией. Об этом сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после встречи с Гутерришем в Риме на полях саммита ООН по продовольственным системам.

«Для нас важно, что генсек ООН подтвердил приверженность выполнению меморандума с РФ», — сказал российский дипломат и отметил, что РФ ценит усилия ООН, но в то же время ей нужны конкретные результаты.

По его словам, именно этим российская сторона будет руководствоваться в решении о возобновлении зерновой сделки, однако, пока таких результатов нет.

Вершинин добавил, что вопрос о аммиакопроводе, который обсуждался в течение всего года, в конечном итоге был закрыт «из-за террористических действий украинской стороны, подорвавшей его».

В Белом доме заявляли, что считают необходимым восстановить зерновую сделку. Как писали «Известия», пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов призвала восстановить черноморскую зерновую сделку, даже если Россия готова заместить поставки на мировой рынок украинского продовольствия.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях