Военные мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти

Военные мятежники в Нигере объявили о приостановке работы всех государственных учреждений, закрыли границы страны и ввели комендантский час, сообщает местное телевидение со ссылкой на полковника Амада Абдрамана.

Солдаты также предостерегли от любого иностранного вмешательства, но гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти, пишет Reuters.

В стране начались массовые беспорядки, что подтверждают видеозаписи, распространяемые в социальных сетях. Ситуация остается напряженной, и продолжаются выстрелы.

Президент Бенина заявил о своем намерении отправиться в Нигер для урегулирования ситуации, а генеральный секретарь ООН осудил попытки захвата власти силой и выразил поддержку демократическому правлению и стабильности в стране. Военные контролируют дороги, ведущие к национальному телевидению, и объявили о смещении лидера страны и закрытии границ.

Ранее военные Нигера заявили о свержении президента страны.