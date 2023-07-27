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Военные мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти

Reuters: военные Нигера гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти

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Sam Mednick/AP

Военные мятежники в Нигере объявили о приостановке работы всех государственных учреждений, закрыли границы страны и ввели комендантский час, сообщает местное телевидение со ссылкой на полковника Амада Абдрамана.

Солдаты также предостерегли от любого иностранного вмешательства, но гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти, пишет Reuters.

В стране начались массовые беспорядки, что подтверждают видеозаписи, распространяемые в социальных сетях. Ситуация остается напряженной, и продолжаются выстрелы.

Президент Бенина заявил о своем намерении отправиться в Нигер для урегулирования ситуации, а генеральный секретарь ООН осудил попытки захвата власти силой и выразил поддержку демократическому правлению и стабильности в стране. Военные контролируют дороги, ведущие к национальному телевидению, и объявили о смещении лидера страны и закрытии границ.

Ранее военные Нигера заявили о свержении президента страны.

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