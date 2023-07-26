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Россия отказалась от выступления на заседании ООН по зерновой сделке

Докладчика РФ не допустили на заседание СБ ООН по зерновой сделке

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Пресс-служба МИД/РИА Новости

Россия отказалась от выступления на заседании Совета безопасности ООН по зерновой сделке, поскольку ее докладчика не допустили. Трансляция заседания Совбеза ведется в Telegram-канале российского постоянного представительства при ООН.

«Мы заявили на свое заседание двух докладчиков, имеющих личный опыт преследований киевского режима. Имена сейчас раскрывать не буду, чтобы обезопасить их от давления», — писал в своем Telegram-канале 25 июля Дмитрий Полянский, заместитель постоянного представителя РФ при ООН.

По словам Полянского, выступлению российских докладчиков препятствует страна-председательница Великобритания.

«Слишком уж правда режет глаза нашим западным коллегам!», — прокомментировал ситуацию дипломат.

Докладчики должны были выступить на заседаниях по ситуации с положением Украинской православной церкви, а также на запрошенном Киевом заседании в связи с ударами ВС РФ по украинским портам.

Новость дополняется.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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