Россия отказалась от выступления на заседании ООН по зерновой сделке

Россия отказалась от выступления на заседании Совета безопасности ООН по зерновой сделке, поскольку ее докладчика не допустили. Трансляция заседания Совбеза ведется в Telegram-канале российского постоянного представительства при ООН.

«Мы заявили на свое заседание двух докладчиков, имеющих личный опыт преследований киевского режима. Имена сейчас раскрывать не буду, чтобы обезопасить их от давления», — писал в своем Telegram-канале 25 июля Дмитрий Полянский, заместитель постоянного представителя РФ при ООН.

По словам Полянского, выступлению российских докладчиков препятствует страна-председательница Великобритания.

«Слишком уж правда режет глаза нашим западным коллегам!», — прокомментировал ситуацию дипломат.

Докладчики должны были выступить на заседаниях по ситуации с положением Украинской православной церкви, а также на запрошенном Киевом заседании в связи с ударами ВС РФ по украинским портам.

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