В США предрекли падение рейтинга Си Цзиньпина из-за отставки экс-главы МИД Китая

Отставка бывшего главы китайского МИД Цинь Гана может нанести урон рейтингу председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам вице-президента по международной безопасности и дипломатии Института политики Азиатского общества Дэниеля Рассела, слова которого приводятся в статье, падение Цинь Гана стало таким же неожиданным и внезапным, как и его вознесение.

«Поскольку оба шага приписываются лидеру Китая, этот эпизод будет воспринят наверху как досадная оплошность», — отметил эксперт.

По данным агентства, до сих пор остаются вопросы о причине увольнения дипломата и о том, вернется ли он в политику. Эта отставка может понизить рейтинг Си Цзиньпина, так как это он в 2022 году принял решение о назначении 57-летнего Цинь Гана на должность главы внешнеполитического ведомства.

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