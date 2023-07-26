Великобритания пытается не допустить российских докладчиков на заседание СБ ООН по Украине

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Великобритания, которая в этом месяце председательствует в Совете Безопасности (СБ) ООН, предпринимает попытки не допустить российских докладчиков к участию в заседании по Украине 26 июля. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Согласно информации политика, в рамках круглого стола будет обсуждаться преследование прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

«Мы заявили на свое заседание двух докладчиков», — указал первый зампостпреда.

По словам Полянского, председательство Великобритании в Совбезе организации «уже затеяло грязные процедурные игры с тем, чтобы наших докладчиков не допустить».

«Посмотрим, чем это все закончится, идти у них на поводу мы не намерены», — утверждает он.

До этого Полянский заявил о несогласии России с тем, что Британия единолично пригласила на заседание СБ ООН по Украине восемь стран ЕС и НАТО.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.