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Собака Байдена покусала семь человек

NYP: собака Байдена покусала нескольких сотрудников Секретной службы США

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The White House

Пес президента США Джо Байдена по кличке Коммандер за четыре месяца покусал в Белом доме и в усадьбе главы Белого дома в Делавэре семь человек. Об этом сообщает New York Post.

В статье указывается, что в одном из случаев врач Белого дома 3 ноября 2022 года направил офицера секретной службы в больницу для лечения после того, как Коммандер укусил его за руку и бедро.

«Задокументированные атаки с сентября 2022 года по январь представляют собой неполный учет инцидентов с участием Коммандера, так как период времени не охватывает его первые 9 месяцев в Белом доме или самые последние 6 месяцев», — отмечается в публикации.

Отмечается, что первую собаку Байдена по кличке Майджор изгнали из Белого дома за аналогичное агрессивное поведение.

До этого политолог и американист Константин Блохин заявил, что президент США Джо Байден вряд ли пойдет на второй срок и это понимают в стране. Эксперт считает, что если в результате расследования республиканцев Байдена не допустят к выборам в 2024 году, он сам будет этому только рад.

Ранее американский подполковник Дэниел Дэвис рассказал, почему президент Украины Владимир Зеленский может проиграть конфликт.

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