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Совбез РФ обвинил санкции западных стран в нанесении ущерба мировой экономике

Совбез РФ: ущерб стабильности мировой энергетики наносят противоправные ограничения Запада

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Shutterstock

Совбез РФ обвинил санкции западных стран в нанесении ущерба мировой экономике, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совбеза.

Как заявили в Совбезе, необходима выработка мирной, безопасной и открытой объединительной повестки, направленной на социально-экономическое развитие всех государств.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время встречи в Йоханнесбурге с коллегами из БРИКС заявил, что США планируют и направляют информационные атаки на критическую российскую инфраструктуру под украинским флагом.

По его словам, спецслужбы США активно привлекают украинских хакеров к соответствующим атакам.

До этого в Госдуме не восприняли всерьез слова главы министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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