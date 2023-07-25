Кулеба назвал «игрой на руку Путину» блокировку украинского зерна в ЕС

Решение некоторых европейских стран по блокировке поставок украинского зерна на свои рынки является неприемлемым, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В интервью France 24 он отметил, что подобные шаги лишь помогают России.

«Это неприемлемо, и требования отдельных стран по расширению применения ограничений ЕС [в отношении украинского зерна] после 15 сентября идут против их собственных интересов <…> Мы не должны играть на руку [президенту России Владимиру] Путину, мы не должны играть в его игры», — сказал Кулеба.

Он добавил, что Россия якобы только выиграет, если Украина рассорится с соседними государствами, в том числе из-за зерновых вопросов. Кулеба подчеркнул, что в Москве смеются, наблюдая за блокировкой украинского зерна в ЕС.

Еврокомиссия ввела запрет на ввоз зерна из Украины в пять европейских государств 2 мая. Это решение стало ответом на соответствующие требования со стороны Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии. В июне ограничения были продлены вплоть до 15 сентября. При этом в ряде государств, в частности в Польше, уже обещают продолжить блокировку даже без решения ЕК о новом продлении запрета. Такой подход в Варшаве объясняют тем, что им необходимо поддерживать своих фермеров, реализовав собственный урожай зерновых.

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