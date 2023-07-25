Уволилась судья, не поддержавшая причастность России к крушению малайзийского Boeing

Судья, не поддержавшая причастность России к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, подала в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья пыталась убедить коллег из Окружного суда Гааги в том, что самолет не сбивала российская ракета. Она сослалась на книгу своего брата, который провел расследование авиакатастрофы.

Выводы прокуратуры Нидерландов по трагедии женщина называла «преднамеренным сокрытием», а некоторую информацию по делу — манипулированием и ложью.

После этого судью перестали допускать к ведению уголовных дел, а Верховный суд Нидерландов решил, что ее действия «подорвали доверие к авторитету судебной власти». В итоге женщина уволилась.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов проводила расследование обстоятельств крушения без участия России.

В феврале в Нидерландах заявили о причастности России к катастрофе рейса MH17, упавшего на территории Донбасса в 2014 году.

18 июля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу России против Украины по делу о крушении MH17 из-за того, что РФ якобы не заинтересована в рассмотрении иска.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.