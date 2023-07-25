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В конгрессе рассматривают возможность вынесения импичмента Байдену

Спикер палаты представителей США Маккарти считает, что Байдену могут вынести импичмент

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Jon Cherry/Reuters

Палата представителей конгресса США может довести разбирательство о предполагаемых коррупционных схемах американского лидера Джо Байдена до вынесения импичмента главе государства, считает спикер нижней палаты американского парламента Кевин Маккарти. В эфире Fox News он отметил, что речь идет о возможном получении миллионов долларов семьей главы Белого дома от Китая.

«Когда Байден баллотировался в президенты, он сказал американцам, что никогда не говорил о бизнесе. Он сказал, что его семья не получила ни доллара от Китая, но сейчас мы доказали, что это неправда. Дело дойдет до расследования для вынесения импичмента, что даст конгрессу самую мощную власть для получения всей необходимой информации», — пояснил Маккарти.

Он добавил, что США не видели подобной политики со времен 37-го президента Ричарда Никсона, который стал единственным главой государства в истории страны, досрочно покинувшим свой пост на фоне Уотергейтского скандала. Маккарти подчеркнул, что Байден по факту действует в угоду интересов своей семьи.

Ранее в Белом доме ответили на обвинения Байдена в коррупции.

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