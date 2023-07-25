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Россия готовится открыть посольства практически во всех странах Африки

В МИД РФ рассказали, что Россия откроет посольства практически во всех странах Африки

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Посол по особым поручениям МИД РФ и глава секретариата форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров заявил в интервью РИА Новости, что Россия планирует открыть посольства практически во всех государствах Африки, однако это займет определенное время.

Озеров сообщил, что соответствующие решения в настоящее время готовятся и он ожидает их принятия. При этом, начнут с небольшого количества посольств, но надеются, что в итоге смогут открыть посольства практически во всех странах Африки.

Дипломат назвал решение о закрытии российских дипломатических миссий в Африке в 1990-х годах «не вполне разумным». Он также отметил, что восстановление ситуации потребует времени и будет являться длительным процессом.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ готова удовлетворять нужды армии Сомали в технике для борьбы с террористами.

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