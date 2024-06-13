Россия пообещала скомпенсировать перепроизводство нефти по сделке ОПЕК+ за май

Россия в сентябре скомпенсирует майское превышение добычи нефти в рамках соглашения расширенной Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+). Об этом сообщает пресс-служба российского министерства энергетики в официальном Telegram-канале.

«Россия сохраняет приверженность основополагающим принципам сделки ОПЕК+», — указывается в заявлении.

Согласно оценкам независимых источников, в мае и апреле текущего года РФ незначительно перевыполнила означенные обязательства.

«В июне вопрос перепроизводства будет решен с достижением целевых уровней», — заверили в ведомстве.

Более того, минэнерго пообещало в полном объеме и исполнить апрельские обязательства. Перепроизведенные с начала 2024 года объемы добычи нефти планируется компенсировать до конца сентября следующего года.

Незадолго до этого ОПЕК сообщала, что в мае этого года среднесуточная добыча нефти в России упала на 119 тыс. баррелей и составила 9,182 млн баррелей.

Ранее минэнерго Казахстана сообщило, что в июне скомпенсируют майское превышение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.