В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявлена ракетная опасность, об этом сообщает региональный МЧС в Telegram-канале.

«Внимание! На территории всей Белгородской области ракетная опасность», — говорится в сообщении.

Местных жителей призвали спуститься в подвальное помещение или подземное пространство.

Ранее Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ дважды обстреляли поселок Прилесье в Краснояружском районе.

До этого Гладков обратился к жителям региона в День России, намекнув на регулярные атаки на область со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и «непростые времена» для области. В своем сообщении Гладков добавил, что российские военные в ходе операции на Украине «защищают наш язык, наши православные святыни, нашу вековую культуру».

Ранее в Белгородском районе аварийно отключилась электроэнергия.