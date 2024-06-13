В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявлена ракетная опасность, об этом сообщает региональный МЧС в Telegram-канале.
«Внимание! На территории всей Белгородской области ракетная опасность», — говорится в сообщении.
Местных жителей призвали спуститься в подвальное помещение или подземное пространство.
Ранее Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ дважды обстреляли поселок Прилесье в Краснояружском районе.
До этого Гладков обратился к жителям региона в День России, намекнув на регулярные атаки на область со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и «непростые времена» для области. В своем сообщении Гладков добавил, что российские военные в ходе операции на Украине «защищают наш язык, наши православные святыни, нашу вековую культуру».
Ранее в Белгородском районе аварийно отключилась электроэнергия.