На видео попало, как мужчина вынужден был поплыть по затопленной дороге в Москве

В Москве мужчина решил поплыть кролем по затопленной после ливня улице. Кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Развлечения на столичных улицах после очередного дождливого дня. Заплыв кролем в огромной луже, грязевые спа-процедуры в затопленном дворе», — говорится в сообщении.

Судя по видео, мужчина не захотел идти через огромную лужу пешком и решил проплыть несколько десятков метров.

На севере Москвы дождь затопил автомобильные дороги. В результате выпавших осадков утонул пассажирский автобус. Пассажиры были оперативно эвакуированы, пострадавших нет. На месте работают городские службы.

До этого синоптики предупреждали, что спокойная погода в Москве, которая наблюдается уже третьи сутки, сегодня сменится на дожди и грозы. Однако к выходным снова стабилизируется — будет солнечно и умеренно тепло.

В пятницу днем воздух прогреется до 22-24 градусов тепла, ночью — до 16-18 градусов. В выходные днем ожидается 24-26 градусов выше нуля и ночью — 15-17 градусов тепла.

Ранее россиянам напомнили, как нельзя ездить на дорогах во время дождя.