Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как мужчина вынужден был поплыть по затопленной дороге в Москве

Появилось видео, как в Москве мужчине пришлось пересечь вплавь затопленную дорогу

В Москве мужчина решил поплыть кролем по затопленной после ливня улице. Кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Развлечения на столичных улицах после очередного дождливого дня. Заплыв кролем в огромной луже, грязевые спа-процедуры в затопленном дворе», — говорится в сообщении.

Судя по видео, мужчина не захотел идти через огромную лужу пешком и решил проплыть несколько десятков метров.

На севере Москвы дождь затопил автомобильные дороги. В результате выпавших осадков утонул пассажирский автобус. Пассажиры были оперативно эвакуированы, пострадавших нет. На месте работают городские службы.

До этого синоптики предупреждали, что спокойная погода в Москве, которая наблюдается уже третьи сутки, сегодня сменится на дожди и грозы. Однако к выходным снова стабилизируется — будет солнечно и умеренно тепло.

В пятницу днем воздух прогреется до 22-24 градусов тепла, ночью — до 16-18 градусов. В выходные днем ожидается 24-26 градусов выше нуля и ночью — 15-17 градусов тепла.

Ранее россиянам напомнили, как нельзя ездить на дорогах во время дождя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами