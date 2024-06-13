Второклассник упал с трансформаторной будки в Петербурге и попал в реанимацию

В Невском районе Петербурга прогулка школьника во дворе дома закончилась госпитализацией в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по Дальневосточному проспекту, восьмилетний мальчик отправился на прогулку со своими сестрами. В какой-то момент второклассник забрался на крышу трансформаторной будки, не удержался и упал с высоты.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными травмами. Обстоятельства произошедшего устанавливается.

До этого сообщалось, что в Дагестане ребенок сорвался с обрыва высотой в 200 метров и впал в кому. Инцидент произошел на площадке у обрыва возле села Цемер. Во время детских игр один из малолетних поскользнулся и скатился с высоты. Вместе с ним чуть не упал еще один мальчик, но его успела подхватить бабушка. Местные жители отвезли пострадавшего ребенка в ближайшую больницу, откуда мальчика перевели в Гунибскую ЦРБ. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и множество ушибов головы. Предварительно, у него также перелом теменной кости.

Ранее шестилетнего мальчика придавило бетонной плитой, отколовшейся от памятника.