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Мощный гейзер забил посреди улицы в центре Белгорода

Мэрия Белгорода объяснила появление гейзера в центре города порывом водопровода

В центре Белгорода, посреди улицы Князя Трубецкого, из-под земли забил гейзер. В официальном Telegram-канале мэрии Белгорода прокомментировали инцидент.

«Выявлено повреждение трубопровода в результате гидравлических испытаний тепловых сетей повышенным давлением в контуре Белгородской ТЭЦ», — уточнили в сообщении.

В мэрии подчеркнули, что велись плановые работы по подготовке к зимнему периоду. Такая опрессовка позволяет выявить требующие особого внимания участки трубопроводов и вовремя их отремонтировать.

На улице Князя Трубецкого уже перекрыли воду, в ближайшее время ремонтные бригады приступят к работам.

До этого Telegram-канал «Белгород №1» опубликовал видео с мета происшествия.

«В Белгороде появился новый «фонтан». <…> Прямо сейчас проходит его открытие на улице Князя Трубецкого», — отметили в сообщении.

В конце мая в Самаре сильный поток воды прорвался из-под земли и опрокинул припаркованный Kia Rio. Видео с произошедшим распространилось в соцсетях.

Ранее жительница Элисты рассказала «Газете.Ru», что в ее доме четыре дня нет воды из-за аварии.

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