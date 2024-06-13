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Рухнувшее дерево сбило девочку с лошади в Подмосковье

В Подмосковье школьница получила травмы во время конной прогулки

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ГКУ МО «Мособлпожспас»' class="item-image" >
Телеграм-канал ГКУ МО «Мособлпожспас»

В Солнечногорском округе Подмосковья 14-летнюю школьницу сбило с лошади упавшим деревом. Об этом сообщается в Telegram-канале ГКУ ГО «Мособлпожспас».

В экстренные службы обратилась тренер по конному спорту, женщина сообщила, что 14-летнюю девочку сбило с лошади упавшим деревом. Скорая помощь не могла проехать к месту происшествия.

Спасатели, прибывшие на вызов, оказали ребенку первую помощь и передали ее медикам. С подозрением на закрытую черепно-мозговую травму пострадавшая была госпитализирована. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ярославле ребенок попал в больницу, покатавшись на лошади. Ребенок катался в парке, когда конь, внезапно перешел в галоп и сбросил с себя девочку. В результате малолетняя упала, ей вызвали медиков. Позже ее на машине скорой помощи доставили в медицинское учреждение.

Ранее в Петербурге четырехлетний мальчик получил травму головы, упав с лошади.

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