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Названы сроки проведения «Интервидения»

Швыдкой: «Интервидение» могут провести в 2025 году в Москве

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Виктор Толочко/РИА Новости

Песенный конкурс «Интервидение» планируют провести уже в начале 2025 года в Москве. Об этом сообщил ТАСС спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Мы надеемся, что он произойдет в начале следующего года. Уточним все детали сотрудничества национальных телерадиокомпаний с коллегами в Москве», — заявил государственный деятель во время своего визита в Душанбе.

До этого Швыдкой рассказывал, что работа по подготовке российского аналога музыкального конкурса «Евровидение» находится в активной стадии. Более 10 стран согласились участвовать, включая страны Латинской Америки, Центральной Азии и СНГ, в том числе Белоруссия, Азербайджан, Казахстан, а также Китай, Куба и Бразилия.

20 мая в МИД РФ рассказали «Газете.Ru», что «Интервидение» будет ежегодным и «станет открытой площадкой для демонстрации аутентичной национальной песенной культуры». В ведомстве отметили, что учредить конкурс предложил в октябре 2023 года некоммерческий Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства». Идею одобрил президент страны Владимир Путин.

Ранее актер Максим Аверин сообщил, что перейдет из Театра сатиры в «Ленком»

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