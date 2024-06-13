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Пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам 7 млн рублей

В Мурманске пенсионерка осталась без квартиры после звонка мошенников

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Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Мурманска взяла в банках несколько кредитов и продала квартиру, после общения с «полицейским». Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 72-летняя жительница Мурманска, пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что на ее имя пытаются оформить несколько кредитов.

Пожилая женщина недоверчиво отнеслась к информации звонившего, тогда лже-полицейский прислал ей поддельное фото удостоверения личности, подтверждающего занимаемую им должность. Россиянка поверила аферисту, за несколько дней она оформила кредиты в различных банках и перевела деньги на якобы безопасный счет.

Спустя некоторое время пенсионерке снова позвонил неизвестный и под предлогом оказания помощи в поимке преступников, убедил северянку в экстренном порядке продать принадлежащую ей квартиру, а вырученные от продажи денежные средства снова перевести на указанные им реквизиты.

После выполнения всех указаний, аферист поблагодарил женщину за оказанную помощь в расследовании и заверил, что переведенные на счета деньги будут возвращены. Не дождавшись повторного звонка, пенсионерка обратилась в правоохранительные органы, общий ущерб составил 7,1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее завкафедрой университета в Петербурге отдал мошенникам 2,4 млн рублей.

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