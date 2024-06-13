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МИД РФ заявил, что действия Франции приближают ее прямое столкновение с Россией

Захарова: действия Франции по Украине приближают ее столкновение с Россией

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MFA Russia/Global Look Press

Действия Франции по конфликту на Украине приближают прямое столкновение с Россией. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

Также Захарова назвала «историческим позором» Парижа мероприятие в честь годовщины высадки союзников в Нормандии, куда не были приглашены представители России.

Днем 13 июня стало известно, что более 300 тысяч военных Организации Североатлантического договора (НАТО) находятся в состоянии высокой степени готовности.

В этот же день Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией.

8 июня американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер сказал, что Украина желает вторгнуться на территорию России и вовлечь НАТО в вооруженный конфликт.

Ранее в США признали ответственность за конфликт на Украине.

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