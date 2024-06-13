Названо преимущество сборной Германии в матче Евро-2024 против Шотландии

Сборная Германии, принимающая чемпионат Европы по футболу — 2024, должна одержать победу над национальной командой Шотландии в стартовом матче турнира благодаря поддержке домашних трибун. Такое мнение в комментарии ODDS.ru выразил бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин.

«Думаю, немцы при своих трибунах должны обыграть шотландцев, причем с таким хорошим счетом — 3:0 или 2:0. Да, это уже не та сборная Германии, которая была непобежденной, но домашний статус чемпионата Европы должен помочь подопечным Нагельсмана провести турнир достойно», — считает Булыкин.

Эксперт подчеркнул, что от сборной Шотландии следует ожидать упорной борьбы. При этом Булыкин указал, что немецкие футболисты все же сильнее и не должны пропустить в этом матче ни одного мяча. По мнению экс-форварда «Байера», домашние трибуны должны помочь сборной Германии обретать уверенность от игры к игре.

Первый матч чемпионата Европы, в котором Германия примет Шотландию, состоится в пятницу, 14 июня. Встреча пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене» — домашнем стадионе «Баварии». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

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