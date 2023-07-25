Стало известно, когда могут огласить обвинительное заключение против Трампа

Обвинительное заключение против бывшего президента США Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия могут огласить во вторник, 25 июля. Об этом сообщает телеканал CBS News.

В публикации отмечается, что если специальный комитет по расследованию событий 6 января 2021 года объявил обвинительное заключение, то это произойдет во время назначения заседания большого жюри присяжных.

Телеканал подчеркивает, что точная дата в данный момент не установлена, а о наличии обвинительного заключения ничего не известно. Данное предположение делается на основе расписания заседаний в суде Вашингтона, которые назначены на ближайший день и четверг, заседание во вторник намечено на 20:00 мск.

До этого стало известно, что окружной прокурор округа Фултон Фани Уиллис, расследующая попытки бывшего президента США Дональда Трампа отменить результаты выборов 2020 года в штате Джорджия, собрала достаточно доказательств, чтобы предъявить политику обвинение в рэкете.

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